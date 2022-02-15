الملكية تخفض خسائرها 54% مقارنة بالعام الماضي

أظهرت النتائج المالية الأولية غير المدققة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أن الشركة سجلت خسائر صافية بعد الضريبة لعام 2021 بلغت 74.2 مليون دينار مقارنة بخسائر وصلت إلى 161 مليون دينار للعام 2020.

نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي قال أن الشركة تمكنت من زيادة الإيرادات التشغيلية من 213 مليون دينار للعام 2020 إلى 357 مليون دينار للعام 2021 وبنسبة تحسن بلغت 68%، حيثُ ارتفعت أعداد المسافرين من 752 ألف مسافر للعام 2020 إلى حوالي 1,6 مليون مسافر خلال العام 2021 بالمقابل ارتفعت كلف الإيرادات بنسبة 33% من 279 مليون دينار في العام 2020 إلى 370 مليون دينار في العام 2021 وذلك بسبب قيام الشركة باتخاذ جملة من الإجراءات لتخفيض الكلف مثل مراجعة عقود استئجار الطائرات وتطبيق أوامر الدفاع وبرامج المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيما يتعلق برواتب واجور العاملين في الشركة.

وأضاف أن مجمل الخسارة التشغيلية التي سجلتها الشركة للعام 2021 حوالي 12.7 مليون دينار مقارنة بـ 66,4مليون دينار للعام 2020.

وأوضح المجالي ان الخسائر التي سجلها الناقل الوطني جاءت نتيجة استمرار تأثير تبعات جائحة كورونا وما نتج عنها من قيود مفروضة على حركة السفر وإجراءاته، وانخفاض في عدد الرحلات والركاب، سيما مع انتشار المتحورات الجديدة وهو أمر مشابه لما حدث مع شركات الطيران العالمية، مضيفاً أن الملكية الأردنية مستمرة في سعيها مع المساهمين الرئيسسين للحصول على الدعم اللازم لتغطية خسائرها المباشرة في فترة الجائحة أسوة بنظيراتها من شركات الطيران العالمية.

وأكد المجالي أن جميع العاملين في الملكية الأردنية يبذلون أقصى جهودهم، وضمن الأمكانيات المتاحة للتخفيف من الخسائر التي تكبدتها الشركة والتي كان من الممكن ان تكون أكبر من ذلك بكثير، حيثُ ساهمت الجهود الإدارية والخطة التي تنفذها الشركة حالياً بتخفيض خسارتها بنسبة 54% عن خسارة العام 2020.