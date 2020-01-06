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الملكية تستأنف رحلاتها بين عمان وبغداد

منذ 33 دقيقة
الملكية
إحدى طائرات الملكية الأردنية- (أرشيفية)

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عمان- الغد- استأنفت شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية تشغيل رحلاتها الجوية بين عمان وبغداد بعد أن كانت قد علقتها يوم الجمعة الماضي لفترة مؤقته لأسباب أمنية احترازية.

ودعت الملكية الاردنية مسافريها الراغبين بحجز مقاعد على رحلات عمان / بغداد / عمان الى زيارة موقعها الالكترونيwww.rj.com أو تطبيقها على الهواتف الذكية أو مراجعة مركز الاتصال التابع للشركة رقم 0096265100000 أو أي من مكاتب مبيعاتها ووكلاء سفرها المعتمدين في الأردن والعراق وحول العالم.

وتخدم الملكية الأردنية أربع مدن عراقية أخرى بالاضافة الى بغداد هي: إربيل والبصرة والسليمانية والنجف.

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