“الملكية” تطرح أسعارا تشجيعية إلى وجهاتها الأوروبية



عمان- توفر شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أسعارا تشجيعية مخفضة على تذاكر السفر للركاب المتوجهين من عمان إلى جميع الوجهات في القارة الأوروبية والتي ستستمر الشركة بطرحها عبر مختلف قنوات البيع الخاصة بها وبوكلائها حتى تاريخ 28/5/2019 .

ويطال عرض الأسعار الجديد الدرجة السياحية لرحلتي الذهاب والعودة، بحيث يمكن استخدام التذاكر المباعة بموجب هذا العرض خلال الفترة ما بين 14/6 ولغاية 15/12/2019 على أن تبدأ الرحلة وتنتهي قبل هذا التاريخ، مع إمكانية الإقامة في الوجهة المقصودة لمدة شهر واحــد، فيمـا تسـتثنى من الحجــــز الفتـــرة ما بين 7 – 15/آب للمغـادرين من عمــان وبين 12 – 18/آب للقادمين إلى المملكة .

وقد انخفضت أسعار التذاكر والتي تشمل الضرائب خلال فترة البيع المشار إليها لتصل إلى 269 دينارا بين عمان وأثينا و399 دينارا ، بين عمان وكل من : فرانكفورت، ميونخ، برلين، فينا وروما و499 دينارا بين عمان وكل من : باريس، مدريد، برشلونة،أمستردام، جنيف، زيورخ وموسكو، و569 دينارا بين عمان ولندن . وتشمل أسعار التذاكر حقيبة سفر واحدة بوزن 23 كغم، كما يمكن لأعضاء برنامج المسافر الدائم ” رويال كلوب ” مع الملكية الأردنية تجميع الأميال التي تستحق لهم في حساباتهم عن هذه الرحلات .

ودعت الملكية الأردنية مسافريها الراغبين بالاستفادة من الأسعار التشجيعية إلى المبادرة بالحجز وشراء التذاكر إما من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.rj.com أو تطبيقها الهاتفي أو مراجعة مكاتب المبيعات ووكلاء السفر المعتمدين في الأردن وكذلك الاتصال على هاتف مركز الاتصال رقم 5100000 6 00962