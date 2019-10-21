الملكية تطرح مزيداً من التذاكر بأسعار مخفضة

عمان- الغد- أطلقت الشركة الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، أسعاراً مميزة وتستمر بعرضها على قنوات البيع المختلفة حتى الـ30 من شهر تشرين الأول الجاري، وذلك ضمن حملة الشركة في طرح عروض الأسعار المخفضة على تذاكر سفرها.

وبحسب البيان فان التخفيضات الجديدة تتضمن أسعاراً تشجيعية للمسافرين بالدرجة السياحية، بحيث يمكنهم الحجز وشراء التذاكر خلال فترة البيع المذكورة للسفر بها بين 15/11/2019 وحتى 10/5/2020، على ألا تزيد مدة إقامة المسافر في بلد المقصد عن 45 يوماً.

وتراجعت أسعار تذاكر السفر لرحلتي الذهاب والإياب، سواء كانت نقطة الإنطلاق من عمان أو من العقبة، لتصل إلى 569 ديناراً إلى نيويورك، شيكاغو، ديترويت ومونتريال، و379 ديناراً إلى بانكوك، كوالالمبور وهونغ كونغ، و369 ديناراً إلى فرانكفورت، ميونخ، برلين، فينا، باريس، لندن، مدريد، برشلونة، أمستردام، جنيف، زيورخ، موسكو، روما وكوبنهاجن، و269 ديناراً إلى تونس والجزائر، و199 ديناراً إلى دبي، أبوظبي، الكويت، الدمام، جدة، الرياض، المدينة المنورة، بغداد، البصرة، إربيل، السليمانية والنجف، و179 ديناراً إلى القاهرة، لارنكا وأثينا، فيما وصل سعر التذكرة بين عمان والعقبة إلى 59 ديناراً.

وتعرض الملكية الأردنية للمسافرين القادمين من محطاتها المذكورة إلى الأردن وخلال مدة الحملة أسعاراً مخفضة أخرى، سواء كانوا قاصدين عمان أو العقبة.

وفيما يتعلق بأمتعة المسافرين، يمكن للركاب إلى أميركا الشمالية والشرق الأقصى اصطحاب حقيبة واحدة تزن 23 كغم، فيما يُمكن لمسافري الوجهات الأخرى دفع مبلغ بسيط لاصطحاب حقائب سفر وزن كل منها 23 كغم.

اما أعضاء برنامج المسافر الدائم مع الملكية الأردنية والذين يشترون بطاقات سفرهم خلال هذه الفترة يستطيعون تجميع عدد من الأميال التي تستحق لحساباتهم في برنامج “رويال كلوب” لاستبدالها بالامتيازات المتعددة التي يوفرها البرنامج لمشتركيه.

يُمكن للمسافرين الاستفادة من هذه الأسعار التشجيعية بالحجز وشراء التذاكر بزيارة موقع الملكية الأردنية الإلكتروني www.rj.com أو تطبيق الشركة على الهواتف الذكية أو الاتصال على هاتف مركز الاتصال رقم 0096265100000 أو مراجعة مكاتب مبيعات الملكية الأردنية أو وكلاء سفرها في الأردن ومختلف دول العالم.