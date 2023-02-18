الملكية تكشف عن وجهاتها الجديدة خلال 2023

أعلنت شركة الملكية الأردنية اليوم عن تدشين خطوط جوية جديدة خلال العام 2023 في ضوء الاستراتيجية التجارية الطموحة التي تنتهجها الشركة لتوسيع شبكة خطوطها، وفتح أسواق واعدة، وبما يُعزز حركة النقل الجوي بين الأردن والعالم، وهي؛ دوسلدورف في المانيا، ستوكهولم في السويد، المنامة في البحرين والعُلا في السعودية.

كما تخطط الملكية الأردنية استئناف رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الجزائرية اعتباراً من 16آذار، فضلاً عن تسيير رحلات جوية مجدولة إلى كل من شرم الشيخ وانتاليا وطرابزون مطلع شهر نيسان القادم.

هذا وسيتم تدشين رحلات مباشرة إلى مدينة دوسلدورف في المانيا بدءاً من 23 أيلول بواقع رحلتين أسبوعياً، لتخدم محطات حيوية في السوق الألماني باعتبار دوسلدورف هي مركز تجاري ومالي وستساعد هذه الوجهات الملكية الأردنية على تحقيق استراتيجيتها في بلاد الشام وجلب السياح إلى الأردن من وجهات أوروبية. وسيبدأ تشغيل خط عمان – ستوكهولم اعتباراً من 29 أيار بواقع رحلتين أسبوعياً بهدف تعزيز حضور الشركة في السويد والدول الإسكندنافية وشمال أوروبا.

كما ستكون المنامة في البحرين على خريطة الملكية الأردنية مرة أخرى في منتصف هذا العام، حيثُ ستُسير الشركة رحلات جوية مباشرة بين عمّان والمنامة في البحرين بعد تعليق الرحلات اليها عام 2004، حيثُ كانت قد بدأت الشركة بتشغيل خط جوي منتظم بين عمان والمنامة لأول مرة منذ العام 1973.

نائب رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية/ الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي قال ان إضافة وجهات جديدة إلى شبكة الملكية الأردنية سيجعلها أكثر حيوية واستدامة، ويدعم استراتيجية التوسع السريع التي تعمل الملكية الأردنية على تنفيذها لطي الشركة لسنوات من الركود الذي خلفته الظروف الإقليمية وأزمة فايروس كورونا.

وأضاف المجالي ان الملكية الأردنية تسعى لبناء واحدة من أكبر الشبكات في المنطقة وأن تبقى الملكية الأردنية شركة الطيران الأولى في منطقة المشرق العربي (Levant)، فضلاً عن سعيها لرفع حجم أسطول الطائرات من 24 طائرة الى أكثر من 40 طائرة خلال ال3-5 المقبلة لمواكبة النمو والتطور، مشيراً ان الملكية الأردنية باعتبارها الناقل الوطني للأردن تدعم الجهود الوطنية الهادفة لترويج الأردن كوجهة سياحية وربط عمان بتلك المحطات الرئيسية من خلال توفير خيارات سفر عديدة امام الركاب وبناء شبكة طيران إقليمية متينة من خلال العاصمة عمان.

وهذا وبحلول الربع الثالث من عام 2023، ستقوم الملكية الأردنية بتشغيل أول رحلة مجدولة على الإطلاق بين عمان ومطار العُلا الدولي، بالتعاون مع هيئة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي والهيئة الملكية لمحافظة العلا، رحلتين أسبوعيا ويهدف الخط الجوي الجديد الى ربط الرحلات السياحية بين البترا والعًلا المدينتين الاهم والأبرز في الحضارة النبطية.

ويأتي قرار تشغيل الخطوط الجديدة بعد دراسات جدوى اقتصادية مستفيضة، بهدف خدمة رجال الأعمال والطلاب ومسافري الترانزيت واستقطاب أفواج ومجموعات سياحية كبيرة إلى المملكة والجاليات العربية.