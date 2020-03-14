“الملكية” توضح آلية سفر المرضى على متن طائراتها

عمان- تشير الملكية الأردنية إلى الفيديو الذي تم تداوله الخميس الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حول أحد المسافرين الأردنيين الكرام الذي يعاني من أوضاع صحية تحول دون تحمله مشقة السفر، مما اضطر طاقم الملكية الأردنية آسفين إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات واجبة التطبيق، والتي تنص على ضرورة عدم الموافقة على سفر المسافر الذي يعاني من أوضاع صحية تحول دون سفره ضماناً لسلامته.

وهنا، فإن الملكية الأردنية تؤكد، بهذا الصدد، أنها تعمل ضمن منظومة وآلية ومعايير منضبطة ومتكاملة وفق المعاهدات والقوانين والأنظمة الدولية، التي تضع سلامة المسافرين فوق كل اعتبار، وتسري على شركات الطيران العالمية كافة؛ وإن هذه المنظومة -وتوخياً لسلامة المسافرين- توجب الامتناع عن نقل أي مسافر إذا كان يتعذر سفره بسبب حالته الصحية.

وضمن المنظومة ذاتها، فإنه توجد مجموعة من الإجراءات المنشورة والمعروفة التي يلزم اتخاذها واستكمالها حتى يتسنى سفر المرضى الذي يعانون من حالات صحية قد تحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وكذلك حتى يتم التحقق ومن خلال الأطباء المختصين لدى الملكية الأردنية من أن رحلة السفر، وخاصة الطويلة منها، لن تؤثر سلباً على وضعهم الصحي وسلامتهم، وإن من صميم الواجب الإنساني والمهني والقانوني لأطقم الملكية الأردنية أن يحافظوا على سلامة المسافرين وحتى لو تطلب ذلك منع أي مسافر من السفر إذا كان السفر لا يلائمه أو يعرضه لمخاطر بسبب حالته الصحية أو كان غير قادر صحياً على السفر.