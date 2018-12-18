“الملكية” توفر لمسافريها خدمة “التشييك” الذاتي  خلال 60 ثانية

عمان- الغد- قالت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، إنها أتاحت لمسافريها إمكانية أن يقوموا بأنفسهم بعملية “التشييك” الذاتي باستخدام الأجهزة التي وضعتها الشركة في صالة المغادرين بمطار الملكة علياء الدولي والمخصصة لهذه الخدمة، بحيث يستطيع المسافر إصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة والحصول على قسيمة الحقيبة دون المرور بإجراءات السفر التقليدية، حيث تستغرق عملية “التشييك” الذاتي 60 ثانية فقط.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن “إطلاق هذه الخدمة الجديدة يأتي بالتزامن مع ذكرى تأسيس الملكية الأردنية الـ55 والذي صادفَ الخامس عشر من الشهر الحالي، وذلك في إطار سعى الشركة المتواصل إلى تطوير الخدمات المقدمة لمسافريها ومواكبة التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في صناعة النقل الجوي العالمية وتوظيف التقنيات الكفيلة بتسهيل خدمات السفر والارتقاء بها إلى مستويات إضافية من التميز”.

وسيتمكن المسافرون المغادرون عبر مطار الملكة علياء الدولي من إتمام جميع إجراءات السفر المتعلقة برحلاتهم مع الملكية الأردنية الى مختلف الوجهات على الشبكة، ما عدا محطات الشركة في أميركا الشمالية ولندن والتي لم تشملها هذه الخدمة الذاتية لأسباب تتعلق بالإجراءات الأمنية التي يتطلبها السفر إلى تلك الدول.

كما توفر الأكشاك المخصصة للخدمة الذاتية تسهيلات أخرى مثل: تدقيق معلومات جواز السفر، إظهار رقم الرحلة وموعدها، اختيار المقعد المناسب، حساب أميال السفر في حال كان المسافر من مشتركي برنامج “رويال كلوب” ومعرفة الامتيازات التي يستحقها، كما يمكن للمجموعات وأفراد العائلة الواحدة “تشييك” حجوزاتهم وإنجاز جميع الإجراءات معاً وبنفس الوقت.

ودعت الملكية الأردنية مسافريها الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة عند وصولهم الى المطار للتوجه إلى البوابة رقم (1) مباشرةً واستخدام أحد الأجهزة الخمسة المخصصة “للتشييك” الذاتي لإصدار بطاقة الصعود الى الطائرة والحصول على قسائم الحقائب ثم تسليم أمتعتهم عند الكاونتر رقم (1) والذهاب بعد ذلك مباشرة إلى منطقة الجوازات.

من جهته، عبر المدير العام/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر عن سعادته بالتقدم اللافت الذي حققته الملكية الأردنية على صعيد أتمته إجراءات السفر بفضل البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها شبكتها الالكترونية وأنظمتها المعلوماتية المواكبة للمتغيرات الحديثة والتي تأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي الجارية في جميع الخدمات المقدمه للمسافرين والتي ستمكنهم من إنجاز إجراءات سفرهم بسهولة والاستفادة من هذه التسهيلات التي أصبحت متطلبات أساسية لغالبية المسافرين في هذا الوقت.

وأضاف أن الاهتمام بالمسافر وتقديم الخدمات الجوية والأرضية المتميزة له يُعد واحداً من محاور خطة التحول الاستراتيجي التي تطبقها الملكية الأردنية حالياً والتي تتماشى مع جهودها الساعية لتلبية توقعات المسافرين وتحسين تجربة سفرهم، داعياً عملاء الشركة الى استخدام أجهزة “التشييك” الذاتي واختصار الوقت الذي يحتاجونه لإنهاء إجراءات سفرهم وبما يجنبهم الوقوف في صفوف الانتظار لفترات طويلة احياناً داخل صالات المطار.

وأعرب بيشلر بهذه المناسبة عن شكره لمجموعة المطار الدولي، مثمناً التسهيلات التي قدمتها للملكية الأردنية لإنجاز هذا المشروع داخل صالات المطار، وبما يحقق السمعة الطيبة للملكية الأردنية ومطار الملكة علياء الدولي باعتبارهما شركاء في السعي والحرص على تطوير صناعة النقل الجوي والطيران في الأردن.