“الملكية” توقع اتفاقية مع “Hawker Pacific”

عمان- وقعت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية وشركة “Hawker Pacific” التابعة لمجموعة “لوفتهانزا تكنيك” اتفاقية دعم فني تقوم “Hawker Pacific” بموجبها بتنفيذ أعمال الصيانة لمعدات الهبوط (Landing Gear) لطائرات الملكية الأردنية العاملة في الأسطول من طراز إمبرير التي تخدم شبكة الخطوط قصيرة المدى.

وتتضمن الاتفاقية التي تمتد ثلاث سنوات قيام شركة “Hawker Pacific” بتقديم الدعم الفني وإجراء أعمال الصيانة الشاملة (Overhaul) لمعدات الهبوط في ثلاث طائرات إمبرير؛ إحداها من طراز E-195 وطائرتان من طراز E-175، بالإضافة إلى توفير قطع غيار هذه المعدات ومختلف متطلبات الصيانة لها. وأعرب المدير العام/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ستيفان بيشلر عن سعادته بالعمل مع شركة “Hawker Pacific” الرائدة في مجال خدمات الصيانة والدعم الفني للطائرات، مؤكداً أنها تمتلك تقنيات عالية الجودة لتوفير أعمال صيانة شاملة وضمن أفضل معايير الكفاءة والدقة العالمية المعروفة، وهو ما يأتي في إطار حرص الملكية الأردنية للحفاظ على مستوى متقدم من الجاهزية الفنية لأسطول طائراتها من مختلف الطرازات، بما في ذلك طائرات الإمبرير.

ومن جهته، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة “Hawker Pacific” بيرند فركمان عن اعتزاز الشركة بالتعاون مع الملكية الأردنية وتقديم خدمات الصيانة والدعم الفني لمعدات الهبوط في طائراتها من طراز إمبرير، مؤكداً كفاءة الشركة للقيام بهذه المهمة استناداً إلى خبراتها المتميزة في هذا المجال والتي تعد جزءا من جودة العمل المعروفة عن شركة “لوفتهانزا تكنيك” التي طالما قدمت خدماتها الفنية لطائرات الملكية الأردنية.