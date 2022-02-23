الملكية لحماية الطبيعة تطلق كتيب المناطق الهامة للنباتات في الأردن

أطلقت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة كتيب المناطق الهامة للنباتات في الأردن، والذي يعد من مخرجات مشروع “تعميم مفهوم مناطق التنوع الحيوي الهامة للنباتات”، وضمن إطار المخطط الوطني لصون القيم الطبيعية الممول من ” النظم الإيكولوجية الحرجة (CEPF ) ” الذي تقوم الجمعية بتنفيذه.

وتم إعداد الكتاب، الذي قام بتأليفه كل من بلال عياصرة وقمر الميمي، بطريقة مبسّطة يمكن استخدامه من قبل المختصين وغير المختصين، لزيادة المعرفة بالمواقع الهامة للنباتات في سبيل زيادة الاهتمام بالحياة البرية البيئية والمساهمة بشكل فعلي في تقليل الآثار السلبية وحمايتها.

وأُهدي الكتاب، لروح العالم الراحل أستاذ علم النبات الدكتور داود العيسوي، الذي كانت له بصمات على الكتيب وعلى علم النباتات في الأردن بشكل عام من خلال كتبه ومؤلفاته ودراساته باعتباره من أبرز خبراء وعلماء علوم النباتات في المنطقة.

وبحسب تصنيف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، تم اعتماد خمسة معايير رئيسية ليحصل أي موقع على مسمى ” المناطق الهامة بيئيا”، والمعايير هي التنوع الحيوي المهدد الأنواع والموائل ويرمز له بحرف A والتنوع الحيوي المحصور جغرافيا ويرمز له بحرف B والأنظمة البيئية السليمة ويرمز له بحرف C والموقع النادر غير قابل للاستبدال من خلال التحليل الكمي ويرمز له بالرمز D والعمليات الحيوية وبرمز له بحرف E.

وحدد الكتيب أربع مناطق هامة للنباتات ضمن إقليم البحر الأبيض المتوسط، وقد ضمت هذه المواقع الأنواع النباتية الهامة على المستوى الوطني والعالمي وهي أم قيس – اليرموك – ملكا ومرتفعات عجلون واشتفينا ومرتفعات ساكب وجرش والبلقاء وضانا – الشوبك – البتراء

كما بين الكتيب أن الأنماط النباتية في الأردن هي نمط غابات الصنوبر الحلبي ونمط غابات البلوط دائم الخضرة ونمط غابات البلوط المتساقط ونمط غابات العرعر ونمط البحر المتوسط اللاغابوي ونمط نبت السهوب ونمط الحماد ونمط الكثبان الرملية ونمط النبت المحلي ونمط القيعان الطينية ونمط الطلح ونمط النبت الاستوائي والنمط المائي.

ويضم الأردن بحسب الكتيب أربع أقاليم جغرافية حيوية: إقليم البحر الأبيض المتوسط، الإقليم الإيراني الطوراني، وإقليم الصحراء العربية، وإقليم النفوذ السوداني(شبه الاستوائية)، وتتميز كل منطقة من هذه المناطق الجغرافية الحيوية بالخصائص الفيزيائية وكذلك التجمعات المميزة لأنواع النباتات والحيوانات والقيم الطبيعية الأخرى المرتبطة بها. ونتيجة لهذه الاختلافات تم تحديد ثلاثة عشر نوعًا رئيسيًا من الغطاء النباتي (التجمّعات النباتية) على أنها الأشكال السائدة في الأردن.

وحدد الكتيب الأنواع النباتية الهامة في الأردن على المستوى العالمي وهي سوسنة الناصرة و سوسنة أم قيس والسوسنة السوداء و حرسنه البتراء وسوسن إيدوم و سوسن البتراء و سوسنة النقب و أوركيد الجليل و أوركيد النحلة القاتمة و أوركيد العنكبوت أوركيد العنكبوت المبكر و أوركيد الكَارْمِل و أوركيد الأناضول و أوركيد بنفسجي و أوركيد الفراشة الزهرية و أوركيد أوراق السيف و أوركيد مسنن و الأوركيد الهرمي و تيوليب احمر و تيوليب أبيض، تيوليب صحراوي و أدونيس فلسطيني و عيصلان البادية و زعفران السهول و ودع و العيصلان و خزامى مؤاب و خزامى مؤاب

وعلى الرغم من مساحة الأردن الصغيرة إلا أنه يعتر بلداً غنيا بالتنوع النباتي مقارنة بالدول الأكبر مساحة في المنطقة، وقد بلغ العدد الإجمالي للأنواع النباتية المسجلة في الأردن 2543 نوعا تنتمي إلى 142 عائلة، ويمثل هذا العدد ما نسبته 1% من نباتات العالم والبالغ عددها 250,000 نوع.

وينعكس تصنيف الأنواع النباتية في الأردن وأماكن تواجدها على المناطق الجغرافية الحيوية والأنماط النباتية السائدة، تتضمن خارطة الغطاء النباتي للمملكة التي طورها العالم الراحل الدكتور العيسوي منذ عام 1985 وحتى عام 1996 ثلاثة عشر نوعًا من الغطاء النباتي الرئيسي وتمثل هذه الخارطة المرجع العلمي الرئيسي لتصنيف التنوع النباتي في المملكة.

وتعتبر المناطق الهامة بيئيا ذات أولوية للحفظ حيث إنها تشكل شبكة من المواقع الأكثر أهمية للأنواع في جميع أنحاء العالم، وعليه إنها بحاجة إلى مراقبة وتقييم مستمر لاتخاذ أفضل الإجراءات والسبل المتبعة في سبيل حمايتها من المهدّدات التي تتعرض لها

وتقسم الأردن من حيث المناظر الطبيعية والنظم البيئية إلى ثلاثة مناطق طبوغرافية هي وادي حفرة الانهدام عند الحدود الغربية، والهضاب والسلاسل الجبلية في وسط المملكة، والصحراء الشرقية (البادية الأردنية) والتي تشكل حوالي 80 % من مساحة المملكة وهي عبارة عن أراضي جافة أو شبة جافة بمعدل هطول مطري أقل من 150 مم / سنويا.