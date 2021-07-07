“الملكية للتحديث” تطلق موقعاً إلكترونياً لتلقي أراء المواطنين

عمان- الغد – أطلقت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية موقعها الإلكتروني (https://tahdeeth.jo/) لتلقي أراء المواطنين وأفكارهم حول أعمال اللجنة التي تتواصل إعمالها تنفيذا للرسالة الملكية التي شكلت بموجبها.

ووفقا للناطق الإعلامي باسم اللجنة، الدكتور مهند المبيضين، فإن الموقع يأتي بهدف توسيع الحوار والاستفادة من الآراء والأفكار التي يرسلها المواطنين عبر الموقع الذي يوفر ستة نوافذ تمثل اللجان الفرعية الستة المنبثة عن اللجنة، وهي الانتخاب، والأحزاب السياسية، وتمكين الشباب، وتميكن المرأة، والإدارة الملحية، بالإضافة إل لجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وأليات العمل النيابي.

ويتضمن الموقع، الوثائق المرجعية للعمل اللجنة التي تشمل الدستور الأردني، والرسالة الملكية، والأرواق النقاشية لجلالة الملك، وكلمة رئيس اللجنة، إضافة إلى الزاوية الإعلامية للأخبار التي تحدّث بشكل دوري.

وكان جلالة الملك جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه في العاشر من حزيران الماضي، رسالة إلى السيد سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكمًا بالقانونين وآليات العمل النيابي.

وستتولى اللجنة، التي تضم أعضاء من مختلف القطاعات والأطياف السياسية والفكرية، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.