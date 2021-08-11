“الملكية للتحديث” تنهي شهرين والاستقطابات تتصاعد في لجنة الأحزاب

عمّان – الغد – بعد إكمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مطلع الأسبوع المقبل، شهرين من العمل المتواصل، تكثف اللجنة اجتماعاتها حاليا في محاولة منها لإنهاء المناقشات مبكرّا مع نهاية الشهر الحالي، لا سيما لجنة الأحزاب المنبثقة عنها، والتي تشهد حاليا استقطابات مختلفة بين أعضائها الحزبيين والمحافظين، وبما يشوش بعض الشيء على اجتماعاتها.

وشهدت لجنة الأحزاب حالة من “التباينات” السياسية بين التيارات الحزبية وغير الحزبية الممثلة في اللجنة في الأيام السابقة، بلغت حد “الاستقطاب العلني” في بعض المواقف، بالرغم من اتسام مناقشات اللجنة بمنسوب توافقي ملحوظ في المجمل، وفقا لما أكدته عدة مصادر متطابقة داخل اللجنة تمثل تيارات سياسية وحزبية مختلفة تمثلت ببعض المواقف الفردية على خلفية تبني تيار الأحزاب القومية واليسارية موقفا معلنا من المخرجات الأولية للجنة، قوبلت بهجوم من عضو في اللجنة ووزير سابق محسوب على التيار المحافظ.

وتضم لجنة الأحزاب نحو 8 قيادات حزبية من بين 20 مع استثناء ممثلي لجنة المرأة والشباب، وتمثل تلك القيادات تيارات مختلفة موزعة بين جبهة العمل الإسلامي المعارض والوسط الإسلامي وممثلين عن تيار الأحزاب القومية واليسارية، إضافة إلى تمثيل لافت للأحزاب الوسطية كالتيار الوطني وائتلاف الأحزاب الوسطية، في حين يشكل أيضا مؤيدو التيار المدني عددا لا بأس به يتراوح بين 4-5 اعضاء، كما يحضر أيضا أنصار “التيار المحافظ” بما لا يقل عن 4 أعضاء في اللجنة.

لكن التباينات في المواقف داخل اللجنة، تعد طبيعية جدا، نظرا إلى استناد عدد من ممثلي هذه التيارات إلى حواضن سياسية وأحزاب تشكل مرجعياتهم السياسية، خاصة وأن المواقف المتباينة خارج اللجنة، تعلن من خلال تلك الأطر والحواضن مؤسسيا وليس بشكل فردي، كما أن اللجنة تشهد في داخلها حوارات موسعة، ولكل عضو فيها حرية التعبير والانتقاد بالمطلق.

وفي خضم ذلك، رأى بعض أعضاء اللجنة ممن تحدثت إليهم “الغد”، أن لكل عضو الحق في إبداء الخلاف في الرأي، إلا أن البعض “يحاول تأزيم” المشهد، خاصة عند ظهور تباينات في المواقف، وهي تباينات سياسية فكرية متوقعة، معربين عن خشيتهم من “شيطنة بعض المواقف” لبعض الأحزاب بما ينعكس على المخرجات التي قد “تفرض مزيدا من القيود عليها”، سيما ما يتعلق بعدد مقاعد القائمة الوطنية، التي تطالب أغلبية الأحزاب بأن تمثل بنسبة 50 % من مقاعد مجلس النواب، بينما استقرت النسبة المقترحة حتى اللحظة على 30 % بسقفها الأعلى.

وأكدت تلك المصادر، أن حالة التوافقات داخل لجنة الأحزاب هي من أكثر التوافقات إجمالا، بالرغم من وجود استقطابات “نسبية” بين أنصار التيار المدني واليساري والوسطي والإسلامي، مقابل المحافظ الذي ينحاز إلى التمثيل التدريجي للأحزاب.

في الأثناء، يرى رئيس لجنة الأحزاب المهندس عدنان السواعير أن أمام اللجنة الملكية عموما ولجنة الأحزاب خصوصا “فرصة حقيقية” للتغيير، خاصة بعد لقاء المكتب التنفيذي مع جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا، قائلا إن لجنة الأحزاب تعمل “بحرية مطلقة ودون تدخل من أي طرف، بما يلبي طموح الأردنيين نحو تحقيق الرؤية الإصلاحية في مشروعي قانون الانتخاب والأحزاب”.

ولا يخفي السواعير أن هناك “محاولات للتشكيك بعمل اللجنة وبالمناقشات ككل عبر تصدير بعض المواقف إلى العلن بطريقة مبالغ بها”، مؤكدا أن لجنة الأحزاب “لم تشهد خلافات داخلية بالمعنى الحقيقي، وأن ما يجري من تباينات في المواقف داخليا، يتم عادة إحداث توافقات حولها عند حسمها”.

ويضيف السواعير في تصريحات “للغد”: “منذ تشكيل اللجنة الذي جاء عفويا بعد التسجيل لمن يرغب، انتهجنا سياسة التوافق، ونأينا بأنفسنا عن أي خلافات، ودافعت كرئيس للجنة عنها في كل مواقفها حتى أمام المكتب التنفيذي وأمام الهيئة العامة”.

وقال السواعير إن اللجنة “حريصة على الاستماع إلى جميع الآراء ضمن حوار ديمقراطي مؤسسي”، مشيرا إلى أن من “حق ممثلي الأحزاب الذين يرتبطون بمرجعية مؤسساتهم إبداء الرأي والحوار”، ومبينا أن لقاء “على سبيل المثال سيعقد بعد غد السبت مع لجنة الأحزاب الـ26 التي يقودها حزب الوسط الإسلامي في مقر حزب الحياة لتبادل الآراء”.

وقال إن اللجنة تعمل على “تقريب وجهات النظر، وأن أعضاء اللجنة يشاركون بطريقة فعالة، دون أن يكون هناك غلبة لتيار سياسي على تيار آخر”، مضيفا أن “رئاسة اللجنة على مسافة واحدة من الجميع، وأن ما حصل مؤخرا هو ردود فعل كانت محل نقد لأنها صدرت من بعض أعضاء اللجنة بشكل فردي، وبالنسبة لي كرئيس للجنة أغلقت الحوار بشأنها ولم أسمح بنقل الخلاف إلى داخل اللجنة. صحيح أنه من حق أي أحد تشكيل انطباعات، لكن بالصفة التمثيلية داخل اللجنة الجميع يعبّر عن مواقفه بوضوح”.

وزاد السواعير أن “لجنة الأحزاب، لم تلجأ للتصويت منذ بداية عملها سوى على 3 اقتراحات”، مشيرا إلى أنه ينتهج آلية إعادة التصويت أيضا على أعلى مقترحين تم التصويت عليهما في المرة الأولى، وفقا لقاعدة النصف +1.

بدورهم، يشير أعضاء في اللجنة إلى أن التباينات في المواقف خاصة بين ممثلي الأحزاب عادة ما تحسم من خلال إبداء التحفظ على بعض القضايا، كما حصل في اعتماد الـ1000 عضو كشرط لتأسيس أي حزب، فيما يساور القلق بعض الحزبيين من استمرار “التحشيد” داخل اللجنة العليا في المجمل لتخفيض عدد مقاعد القائمة الوطنية، وتصاعد مواقف بعض الأعضاء “المحسوبين على التيار المحافظ”، بحسب تعبير أحد الأعضاء الحزبيين، خاصة مع تقادم عمل اللجان وحسم ملامح التعديلات على مشاريع القوانين المطروحة بشكل أكبر.

من جهته، يؤكد حزب جبهة العمل الإسلامي في وقت سابق على لسان عدد من المسؤولين فيه، بأن الحزب “لن يتوانى عن إبداء موقفه علنا في حال رفضه أيا من المخرجات النهائية”، وهو ما أكده مجددا مصدر آخر في الحزب “للغد” أمس، وهو ما يعتبر أحد التحديات التي ستواجهها اللجنة الملكية ككل حال انتهاء العمل وحسم ملامح التوصيات لمشاريع القوانين المرتقبة.

إلى ذلك، أنهت لجنة الأحزاب حتى يوم أول من أمس الثلاثاء، مناقشة 4 مواد رئيسية في قانون الأحزاب تتعلق بالتمويل، وفقا للمهندس السواعير، ليصار إلى مناقشة قضايا أخرى تتعلق بهذا الجانب.

وأوضح السواعير، أن آلية التمويل في المجمل، ستحسم بشكل أوضح خلال الاجتماعات المقبلة، مشيرا إلى أن هناك “توجها عاما لدى أعضاء لجنة الأحزاب بأن يكون الجزء الأكبر للتمويل مستندا إلى نتائج الانتخابات”.

وبين أن هناك “شفافية عالية في بنود تنظيم التمويل والكشف عن مالية الحزب”، قائلا إنه “ستكون هناك برمجة لآلية التمويل لم تكن من قبل على أساس النسبة المئوية في اجتياز عتبة الحسم أيضا في الانتخابات، حسب المعطيات الأولية.”

وكشف عن عقد اجتماع مشترك الاسبوع المقبل بين لجنة الأحزاب ولجنة الانتخاب، لبلورة عدد من القضايا.