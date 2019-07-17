“الملكية” ناقل رسمي لمهرجان جرش منذ انطلاقته قبل 38 عاما

عمان – يواصل مهرجان جرش للثقافة والفنون اعتماد شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية ناقلاً رسمياً للضيوف والوفود العربية والعالمية، حيث ترعى الملكية الأردنية المهرجان في دورته الرابعة والثلاثين والتي تنطلق فعالياتها اليوم الخميس الثامن عشر من تموز الجاري.

وتقوم الملكية الأردنية بنقل نجوم الفن والثقافة على متن طائراتها من مختلف الدول العربية والعالمية والفرق الموسيقية المشاركة في هذه الفعاليات باعتبارها شريكا رئيسيا وناقلا رسميا لمهرجان جرش منذ انطلاقته في العام 1981.

وقد وفرت الملكية الأردنية للمشاركين في المهرجان تسهيلات مختلفة في مجال الحجز وإصدار التذاكر، فضلاً عن تقديم خصومات على أسعار تذاكر السفر، كما يُساهم عدد من موظفي الملكية الأردنية في تنظيم فعاليات مهرجان جرش واستقبال الضيوف طيلة فترة انعقاده.

وتأتي رعاية الملكية الأردنية لمهرجان جرش في إطار مساهماتها المتواصلة لدعم الفعاليات الوطنية بمختلف وجوهها الثقافية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية وكجزء من دورها في الترويج للسياحة الوافدة إلى الأردن وسعيها لزيادة عدد الزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم.

وتعمل إدارة المهرجان بالمقابل على الترويج للملكية الأردنية عبر البيانات الصحفية ووسائل التسويق المختلفة الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف والمواقع الالكترونية والاذاعات والفضائيات المحلية والعربية، وغيرها.