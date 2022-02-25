الملك: أمن الإمارات من أمن الأردن

أبوظبي- أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، مباحثات مع أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد جلالته، خلال المباحثات التي عقدت في العاصمة أبوظبي، اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب جلالة الملك عن تضامن الأردن ووقوفه مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وأكد جلالته إدانته للاعتداءات الحوثية الإرهابية على دولة الإمارات، مشددا على أن أمن الإمارات من أمن الأردن.

من جانبه، رحب سمو ولي عهد أبوظبي بجلالة الملك بين أهله وفي بلده الثاني دولة الإمارات، ناقلا لجلالته تحيات أخيه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحمل جلالة الملك سمو ولي عهد أبوظبي تحياته لأخيه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتمنياته له بالصحة والعافية.

وثمن سمو ولي عهد أبوظبي موقف الأردن القوي بقيادة جلالة الملك في إدانة الاعتداءات الإرهابية على دولة الإمارات وتضامنه معها، مشددا على أن هذا الموقف يأتي في إطار دور الأردن المشرف تجاه الأشقاء والأصدقاء على مدى تاريخه.

وهنأ سموه، جلالة الملك بمنحه وجلالة الملكة رانيا العبدالله “جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2022” تقديراً لجهودهما ومبادراتهما في دعم السلام وقيم التسامح والتعايش في المنطقة والعالم.

وتناولت المباحثات المستجدات الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر المباحثات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في أبوظبي نصار الحباشنة.

كما حضرها عن الجانب الإماراتي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسؤولين.