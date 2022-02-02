الملك: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن

التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، الذي نقل لجلالته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وشدد جلالة الملك، خلال اللقاء، على متانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع الأردن والسعودية، محملا رئيس مجلس الشورى السعودي، تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده.

وأكد جلالته حرص الأردن على تعزيز التعاون مع السعودية في المجالات كافة، مشيدا بمستوى التنسيق القائم.

وجدد جلالة الملك إدانته للاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية، مشددا على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والمنطقة.

وحضر اللقاء رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، والسفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري.