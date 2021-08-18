الملك: أهمية تمكين المزارعين تكنولوجياً

عمان-الغد – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية إنشاء مراكز تدريب زراعية في مختلف مناطق المملكة، لرفع قدرات المزارعين وتمكينهم تكنولوجياً، وزيادة الإنتاج وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

ولفت جلالته، خلال لقائه ممثلين عن القطاع الزراعي في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، إلى ضرورة تحديد أولويات القطاع الزراعي وما يعترضه من معيقات، لتنفيذ المزيد من المشاريع والارتقاء به، خدمة للمزارعين ولزيادة فرص العمل.

كما أكد جلالة الملك، خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الزراعي.

وقدم الحضور مقترحاتهم حول آليات النهوض بالقطاع الزراعي، باعتباره قطاعا حيويا يرتبط بشكل مباشر بجهود تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، ووزير الزراعة، ووزير المياه والري