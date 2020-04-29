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الملك: أهمية ضمان الغلق التام لأماكن الحجر الاحترازي على الأردنيين العائدين

منذ ساعتين

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عمان- الغد- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة في عملية إعادة الطلبة الأردنيين إلى المملكة وتنظيم حركتهم بشكل واضح.

وشدد جلالته، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني اليوم الأربعاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أهمية اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على صحة الطلبة وسلامتهم في أثناء عملية نقلهم.

ولفت جلالته، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، إلى أهمية ضمان الغلق التام لأماكن الحجر الاحترازي على الأردنيين العائدين.

وأكد جلالة الملك أهمية عدم التسرع باتخاذ القرارات التي قد تؤدي إلى التراجع عشرات الخطوات إلى الخلف.

واستمع جلالته، خلال الاجتماع، إلى شرح قدمه وزراء ومعنيون حول الإجراءات المتخذة في التعامل مع وباء فيروس كورونا المستجد.

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