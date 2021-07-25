الملك: الأردن لا يزال رغم جميع الصدمات وهذا يعكس صمود الأردنيين

عمان- الغد- قال جلالة الملك عبد الله الثاني، إن الأردن لا يزال رغم جميع الصدمات وهذا يعكس صمود الأردنيين، مشيرا إلى أنه لطالما كان نهج المملكة النظر للمستقبل.

وأضاف في مقابلة مع محطة سي إن إن الأميركية نشرت اليوم الأحد، : “إذا كنت أحد أفراد العائلة المالكة فلديك امتيازات وهناك محددات والسياسة محصورة بالملك. من السهل استغلال مظالم الناس لتحقيق أجندات شخصية لكن هل أنت صادق وأنت تحاول أن تقوم بذلك؟”.

وتابع: “تجسّد أسلوب الملك المؤسس في محاولة توحيد الشعوب والتوفيق بينهم وهو ما ورثه أبي عنه وما ورثته أنا عن والدي وما يرثه ابني عني”.