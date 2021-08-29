الملك: الأردن يقف إلى جانب ليبيا ويدعم وحدتها وأمنها

عمان – الغد- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في شتى الميادين، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد جلالة الملك وقوف الأردن إلى جانب ليبيا، ودعمه للجهود السياسية التي تحمي وحدتها وأمنها واستقرارها، وتحقق طموحات شعبها الشقيق.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.