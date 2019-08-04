الملك الإنسان.. نبض يتدفق بالنبل يعكس المعنى الحقيقي لأردن النخوة

زايد الدخيل

عمان– في موقف إنساني ليس بغريب على جلالة الملك عبدالله الثاني، جاءت الإشادة الملكية برجال الدرك، الذين شيعوا جثمان سيدة عراقية في الأردن أول من أمس.

وقال جلالته في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “أحيي نشامى قوات الدرك على موقفهم النبيل في ترجمة توجيهاتنا، لتلبية مناشدة مواطنة عراقية لتشييع جثمان والدتها، التي توفيت في الأردن، رحمها الله، فهذا العمل الإنساني يعكس المعنى الحقيقي لأردن النخوة، وما يجمعنا من علاقات محبة وأخوة بالأشقاء العراقيين راسخ ومتين”.

وتجسد كلمات جلالة الملك، رمز الشهامة والغوث والشموخ والعطاء لملك انسان، أعز الله به وطنه وشعبه وأمته، فهو ملك يمتلك حس الإنسان بأخيه الإنسان، ويتلمس حاجات أبناء شعبه والمقيمين في كل زاوية على أرض الوطن، يعيش همومهم ويبذل قصارى جهده في تحقيق الخير لهم وتلبية أمانيهم، ويمسح التعب عن وجوههم التي تشرق برؤية إطلالته البهية.

تحيه جلالته لنشامى الدرك على موقفهم النبيل، ترجمت قربه من شعبه وابناء الجاليات العربية والدول الصديقة، بعاطفة وطنية انسانية استثنائية قل نظيرها، رسمت لوحة إنسانية في الشعور بالاطمئنان والثقة، بأنهم دوما في وجدان وقلب وفكر جلالة الملك.

وكانت ابنة السيدة المتوفاة، ناشدت بأن يخرج رجال في جنازة والدتها، بسبب عدم وجود أقارب لها في الأردن، قبل أن تستجيب قوات الدرك للمناشدة.

من جهة ثانية، وفي مشهد اعتاد عليه الأردنيون، فاجأ جلالته أمس، مجموعة عاملين في الميدان على دوار الداخلية، بينهم شرطيات سير وعامل وطن أثناء عملهم، وترجل جلالته من سيارته، للسلام عليهم، وأثنى على جهودهم وإخلاصهم في العمل.

ويُكرّس هذا المشهد الذي لا يغيب يوماً عن الساحة الأردنية، مفهوماً سامياً، مفاده تواضع وحرص ملكي على تلمس وخدمة المواطن، باعتبارها الهاجس الأول لدى القيادة، لذا كثيراً ما نجد جلالة الملك في الميدان، يتفقد مشروعاً هنا، ويزور أسرة هناك، هدفاً ومقصداً في التخفيف من الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وجاء وداع جلالته لقافلة حجاج بيت الله الحرام المخصصة لأسر الشهداء من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، تقديرا من جلالته للتضحيات التي قدمها الشهداء في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

ويأتي حرص جلالته؛ بأن يكون في مقدمة مودعي قافلة حجاج بيت الله، في سياق النهج والسياسة الثابتة التي تنتهجها القيادة الهاشمية منذ عهد الملك المؤسس الملك المغفور له عبدالله الاول، وهي تعكس حرص القيادة واهتمامها المتواصل في تلمس حاجات الوطن والمواطنين، وتفقد أحوالهم عن كثب، وتؤكد تلاحم القيادة مع شعبها ومعايشتها، والعمل بكل صدق وإخلاص وبروح الأسرة الواحدة من أجل نهضة الوطن ورفاهية أبنائه.

ان سيرة حكم جلالة الملك حافلة بالمواقف الانسانية والوطنية العظيمة، لم تنقطع يوما، وتعزز النهج الهاشمي المتأصل في الدولة الأردنية منذ تأسيسها، إذ أن جلالته يقدم دوماً أروع رسالة للعالم، كونه القائد الذي يعيش ذات المرحلة والاحاسيس التي يعيشها المواطن والمقيم على حد سواء، باعتباره نهجاً ليس بغريب على الهاشميين، لأنهم اصحاب رسالة انسانية خالدة، هدفها الأول والأخير الإنسان وكرامته.