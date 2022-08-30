الملك: الاستمرار بتسريع إجراءات التقاضي والحفاظ على جودة الأحكام القضائية

تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2021.

وأكد جلالة الملك، خلال تسلمه التقرير من رئيس المجلس القضائي محمد الغزو، ضرورة الاستمرار في تسريع إجراءات التقاضي وسرعة البت فيها، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية الحفاظ على جودة الأحكام القضائية.

ولفت جلالته إلى أهمية التعاون مع وزارة العدل والجهات المعنية للتوسع في تطبيق التكنولوجيا في الإجراءات القضائية.

وأكد جلالة الملك أهمية دور القضاء في مكافحة المخدرات، من خلال إصدار أحكام قضائية رادعة لمحاربة هذه الآفة.

بدوره، بين رئيس المجلس القضائي أنه تم إنجاز 95 بالمئة من توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز مبدأ سيادة القانون، من خلال استكمال تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية للمجلس القضائي للأعوام 2017 – 2021.

وأشار الغزو إلى أن المجلس حافظ على عقد الدورات الإعدادية والتخصصية بعد ارتباط المعهد القضائي به، بهدف رفع كفاءة الإجراءات والأحكام القضائية.

وبحسب التقرير، فقد فصلت المحاكم في 458.658 دعوى بزيادة بلغت 45 بالمئة مقارنة بعام 2020، فيما ارتفعت نسبة الفصل في الدعاوى التحقيقية لدى النيابة العامة بنسبة 49 بالمئة مقارنة مع العام ذاته.

وأشار التقرير إلى أن المحاكم حققت إنجازا في عام 2021 على مستوى أمد التقاضي، حيث انخفض معدل مدة نظر الدعاوى بنسبة 15 بالمئة عن العام الذي سبقه.