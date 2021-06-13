الملك: التأخر في الإصلاح الإداري سيعيدنا خطوتين للخلف

عمان – الغد – اعتبر جلالة الملك أن أكبر تحدٍ يواجه العمل اليوم هو “الإصلاح الإداري”، مؤكداً أهمية استنهاض الهمم لرفع سوية الجهاز الإداري وإعادة الألق إليه.

ولفت جلالته خلال لقائه اليوم الأحد متقاعدين عسكريين في منزل الفريق المتقاعد جمال الشوابكة إلى أن التأخر في الإصلاح الإداري سيعيدنا خطوتين للخلف حتى لو تقدمنا خطوة إلى الأمام في القطاعات الأخرى، وفق مصادر حضرت اللقاء.

وأشار إلى أن هنالك مستفيدين من وجود أي خلل إداري ممن يبحثون عن منافذ للفساد، لافتاً إلى أن هؤلاء سيعيقون أي عمل يمضي بالوطن قدماً، وستكون ردود فعلهم عكسية وسيحاربون أي مساع للإصلاح، وسينحازون إلى مصالحهم على حساب مصالح الوطن والمواطن.

ولفت إلى أن أهمية دعم المشاريع الكبرى والصغرى والشراكة بين القطاع العام والخاص، مشيراً إلى ضرورة العمل بشفافية حتى نشجع المستثمرين ونمنع تعطيل هذه المشاريع بسبب خلل اداري.

وبين الملك أن جزءاً من الإصلاح الإداري تنمية المهارات حتى تتم الاستفادة من الفرص الاستثمارية بالشكل الأمثل في القطاع الخاص.

كما أشار إلى أهمية اكمال برنامج أتمتة جميع الخدمات الحكومية، موضحاً أهمية هذا الأمر لسد أي منفذ من منافذ الفساد.