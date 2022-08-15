الملك: الخبرات الدولية مهمة للمساهمة في حماية أمن المعلومات

زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، مركز السيطرة في هيئة الاتصالات الخاصة.

ولدى وصول جلالته، كان في استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بحضور مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة.

وأكد جلالة الملك ضرورة تطوير القدرات والاستفادة من الخبرات الدولية، لتعزيز وسائل حماية الاتصالات، والمساهمة في حماية أمن المعلومات.

واستمع جلالته إلى إيجاز قدمه مدير عام هيئة الاتصالات الخاصة العميد المهندس هيثم حسين بكر، حول المهام والواجبات المنوطة بالهيئة، والتطور الذي وصلت إليه في مجال الاتصالات، والمشاريع والأنظمة التي تديرها، والخطط المستقبلية للتحديث، مؤكدا الجاهزية العالية لمرتبات الهيئة في التعامل مع أية مستجدات.

وبين جلالة القائد الأعلى، خلال جولة في مركز السيطرة، أهمية التحديث المستمر لمواكبة التطور السريع الحاصل في مجالي الإنترنت والهواتف الذكية.

كما استمع جلالة الملك إلى إيجاز من العاملين في المركز عن طبيعة المشاريع والخدمات التي يقدمها للعديد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، إذ أعرب جلالته عن اعتزازه بجميع مرتبات هيئة الاتصالات الخاصة، وبمستواهم المتميز.