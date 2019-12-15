الملك: الشركس ساهموا في بناء الوطن وتنميته منذ التأسيس

عمان- الغد- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر الحسينية اليوم الأحد، رئيس جمهورية أديغيا – روسيا الاتحادية مراد كومبيلوف.

وحمل جلالة الملك، الرئيس كومبيلوف تحياته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا جلالته متانة العلاقات بين الأردن وروسيا، والحرص على تعزيزها في شتى الميادين.

وتناول اللقاء الذي حضره سمو الأمير علي بن الحسين، وسمو الأمير هاشم بن الحسين كبير أمناء جلالة الملك، فرص التعاون في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتعليم.

وأكد جلالة الملك أهمية دور عشائر الشركس في الأردن بالمساهمة في مسيرة بناء الوطن وتنميته منذ عهد التأسيس وحتى يومنا الحاضر.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام، والسفير الروسي في عمان، والوفد المرافق لرئيس جمهورية أديغيا – روسيا الاتحادية.

الملك يلتقي وزير الدفاع الياباني

من جانب آخر، التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر الحسينية اليوم الأحد، وزير الدفاع الياباني كونو تارو، في اجتماع تناول علاقات الشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصا الدفاعية.

وأعرب جلالة الملك، خلال اللقاء، عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه اليابان للأردن في العديد من المجالات.

كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية، حيث أشاد جلالة الملك بدور اليابان في السعي لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وتطرق اللقاء إلى مبادرة اجتماعات العقبة، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي، حيث تم التأكيد على ضرورة إدامة التعاون والتنسيق بين البلدين بهذا الخصوص.

وحضر اللقاء مستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، والسفير الياباني في عمان، والوفد المرافق لوزير الدفاع الياباني.

الملك يستقبل رئيس قوات الدفاع الأسترالية

من جانب آخر، استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، رئيس قوات الدفاع الأسترالية الفريق أول أنغوس كامبل، حيث جرى بحث أوجه التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن وأستراليا.

وتناول اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي، والتنسيق بين البلدين بهذا الخصوص.

وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، والسفير الأسترالي في عمان، والوفد المرافق لرئيس قوات الدفاع الأسترالية.