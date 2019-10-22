عمان – شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، في قصر الحسينية، لليوم الثاني على التوالي في سلسلة من ورشات العمل المكثفة مع مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والبرلمانية والأكاديمية والإعلامية.

وشدد جلالته على أهمية التعامل مع الظروف الاستثنائية من خلال قرارات جريئة وجذرية دون تأخير أو تباطؤ.

وشارك في لقاء اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة.-(بترا)