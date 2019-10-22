آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الملك: الظروف الاستثنائية تتطلب قرارات جريئة وجذرية دون تأخير أو تباطؤ

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، في قصر الحسينية، لليوم الثاني على التوالي في سلسلة من ورشات العمل المكثفة مع مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والبرلمانية والأكاديمية والإعلامية.
وشدد جلالته على أهمية التعامل مع الظروف الاستثنائية من خلال قرارات جريئة وجذرية دون تأخير أو تباطؤ.
وشارك في لقاء اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة.-(بترا)

مقالات ذات صلة

أحكام بالحبس على مُشتكى عليهم بإطلاق عيارات نارية وإقلاق الراحة العامة

منذ 34 دقيقة

“الخارجية” تتابع حادث وفاة مواطن أردني في إسطنبول

منذ ساعتين

كناكرية لـ”صندوق النقد”: لن نوافق على أي مقترحات للإصلاح لا توائم مصالحنا

منذ 3 ساعات

رفع جلسة الدخان ليوم غد الأربعاء

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock