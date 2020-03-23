الملك: الظروف الصعبة التي نمر بها تستدعي إجراءات استثنائية

عمان-الغد-

نص الكلمة:

أبناء وبنات شعبي العزيز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في هذه الأيام يمر وطننا في ظروف استثنائية صعبة تستدعي إجراءات والتزاما وتعاونا استثنائياً، وهذا ليس على الأردنيين بالغريب أو المستحيل، فما عهدي بكم إخواني وأخواتي إلا على مستوى المسؤولية و”أنتم قدها” وأنا على ثقة أننا سنتجاوز بمشيئة الله هذه الظروف.

لقد علمتني مدرسة الجندية أهمية أن تكون خطتنا استباقية وهذا ومنذ اللحظة الأولى لإطلاق الإنذار العالمي لوباء فيروس كورونا وجهت الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية للتعامل مع هذا الخطر بأعلى درجات الجاهزية وتشكيل خلية أزمة قبل تفشي الوباء، أو فقدان السيطرة عليه لا سمح الله.

ولقد رأينا جميعا في الأسابيع الأخيرة إخواننا وأخواتنا الأردنيين في كل مواقعهم يرتقون في أدائهم ويوصلون ليلا نهارا في هذا الخطر ويقفون صفاً واحداً مع القوات المسلحة، قوتنا عنوانها كرامة الإنسان الأردني.

الكرامة التي قاتل من أجلها الأردنيين جميعا وفي مقدمتهم الشهداء والنشامى أبناء الجيش العربي والأجهزة الأمنية الذين نذكرهم بالفخر والاعتزاز في ذكرى معركة الكرامة الخالدة.

واليوم اتوجه اليكم أنتم عائلتي الكبيرة ابناء شعبي الذين استمد منهم كل العزيمة، اليوم كل واحد منكم جندي كل من موقعه، وأطلب منكم بصوت الأب لابنه عدم التنقل والالتزام بالتعليمات الرسمية، لنرتقي في مسؤولية حماية الوطن التي نحب وأن نتفانى في التضحية والعطاء كما هي الأم التي نحتفل بعيدها هذه الأيام، وإننا نستمد الشعور بالبركة بمناسبة الإسراء والمعراج، وإننا نستذكر حديث جدي الأعظم المصطفى عليه الصلاة والسلام “المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا”.

قد كان الاردني دائما لأخيه الأردني سندا وسيظل لوطنه درعا

وأسأل المولى عز وجل أن يحفظ الأردن وأن يبارك للمخلصين بجهود المخلصين من أبنائنا في مواقعهم.