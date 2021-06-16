الملك: الكورة جنّة (فيديو)

عمان- الغد- قال جلالة الملك خلال زيارته لواء الكورة بمحافظة إربد اليوم ولقائه عدداً من شخصيات اللواء إن “الكورة جنّة”، وإن الشمال من أحلى المناطق التي رآها في حياته.

وتفاعل جلالته مع مداخلات عدد من الحضور حيث أكد ضرورة الاستفادة من المقومات السياحية العالية التي يتمتع بها بلدنا لرفد الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أهمية العمل ضمن استراتيجية للنهوض بالقطاع السياحي ووضع الأولويات، بالتعاون مع أبناء المناطق لكي نُظهر للعالم الجنان التي يتمتع بها الأردن.

ووفق حضور فقد قال الملك “الكورة جنة، ونحن مستعدون لدعم أي أفكار لتشجيع المستثمرين لإقامة المشاريع في هذه المناطق الجميلة”.

وأشار جلالته إلى أن أهمية دعم السياحة في المناطق الشمالية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين والعمل بشفافية، وذلك بالتنسيق بين الجهات الرسمية وأهالي المنطقة.