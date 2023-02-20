“الملك المؤسس” ضمن أفضل 250 مركزًا طبيًا أكاديميًا في العالم

حل مستشفى الملك عبد الله المؤسس في الرمثا، ضمن أفضل 250 مركزَا طبيَا أكاديميَا في العالم.

جاء ذلك وفق دراسة جديدة أجرتها مؤسسة براند فاينانس العالمية، وهي شركة استشارية رائدة عالميَا في مجال تقييم العلامات التجارية ومقرها المملكة المتحدة.

وشملت الدراسة البحثية الأولى من نوعها 2500 من كبار المتخصصين في الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم لبناء تحليل قائم على الأقران لأداء مستشفيات المراكز الطبية الأكاديمية الرائدة في العالم.

ووضعت المؤسسة العالمية، المستشفى المؤسس في المركز ما بين (101- 250).

شُيّد مستشفى الملك المؤسس العام 2002، كمستشفى تعليمي في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا، بكلفة 120 مليون دولار ومكون من 15 طابقَا بسعة 750 سريرَا.