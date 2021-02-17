“الملك المؤسس” يعتذر عن استقبال المراجعين بالعيادات الخارجية غدا

الرمثا-أعلن مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور محمد الغزو الغاء مواعيد المراجعين في العيادات الخارجية بالمستشفى ليوم غد الخميس بسبب تداعيات الحالة الجوية.

وقال الغزو لوكالة الانباء الأردنية” بترا ” اليوم الأربعاء أنه سيتم تزويد المراجعين بالمواعيد الجديدة لاحقا، مبينا بأن قسم الطوارئ سيستقبل الحالات الطارئة كالمعتاد في جميع الاوقات والظروف. -(بترا)