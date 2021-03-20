“الملك المؤسس” ينفي نفاد مخزون إبر ريمديسيفير

الرمثا – نفى مدير مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور محمد الغزو، نفاد مخزون إبر “ريمديسيفير” المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا من المستشفى.

وقال الغزو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن المخزون المخصص لإبر “ريمديسيفير” يكفي حتى يوم بعد غد الاثنين، مؤكدا أن المستشفى قام بإخطار وزارة الصحة لتزويده بطلبية عاجلة لتعويض النقص الحاصل، متوقعا تزويد المستشفى بها غدا الأحد.

وأضاف أن الأبرة الواحدة تكفي 6 مرضى ويبلغ ثمنها 350 دينارا، عزيا النقص المحتمل إلى نفاد المخزون من الوكيل المعتمد لاستيراد إبر “ريمديسيفير”.

وقال إن عدد المرضى الداخلين للمستشفى ويجري علاجهم جراء إصابتهم بفيروس كورونا 120 مريضا.

بترا