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الملك بذكرى الإسراء والمعراج: “ندعو الله أن يعيننا على حماية الأقصى ورعايته”

10:18 ص2023-02-18

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نشر جلالة الملك عبدالله الثاني، تغريدة على تويتر، الخميس، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال جلالته في التغريدة: “في ذكرى الإسراء والمعراج، ندعو الله عز وجل أن يعيننا على حمل أمانة حماية المسجد الأقصى المبارك ورعايته، مسرى نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام والأمتان العربية والإسلامية بخير وطمأنينة”.

10:18 ص2023-02-18
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