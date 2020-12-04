الملك برفقة ولي العهد يتفقد طاقم دورية على طريق البحر الميّت (فيديو)

عمان – الغد – نشرت مديرية الأمن العام، الجمعة، مقطع فيديو للملك عبد الله الثاني وولي العهد ، أثناء مرورهما بدورية للأمن العام على طريق البحر الميت.

وأظهر الفيديو، توقف الملك لتفقد طاقم الدورية، فيما تقدم طاقمها بالشكر للملك على لفتته.

وتاليا ما كتبه طاقم الدورية:

إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله.

من جنودك الأوفياء في مديرية الأمن العام

سيدي:

عند توقفك للاطمئنان علينا، ألقيت في قلوبنا بشائر الفرحة والأمل، حتى نسينا من دفء ابتسامتك وطيب محياك كل تعب أو برد أو سهر.

شكرا لك سيدي من أعماق قلوبنا، فأنت من لا تنسى رفاقك في السلاح، متفقداً لهم، وسائلاً عن أحوالهم.

سيدي:

أنت قدوتنا وقائدنا ورائدنا، حفظك الله لنا…

نعاهدك بأن نكون لوطننا كما كنت لنا، نحميه بقوة نستمدها من قوتك، ونخدم أهله بتواضع نستمده من تواضعك، وبروح وعزيمة وحب للوطن ولجلالتكم.

باسمنا وباسم كافة زملائنا… شكرا لكم يا مولاي

طاقم دورية طريق البحر الميت