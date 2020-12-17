الملك: حماية القدس تبقى أولوية لدينا

عمان– أكّد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التدريب المهني، لأهميته في توفير فرص العمل والحد من البطالة.

وأشاد جلالة الملك، خلال لقائه شخصيات من محافظات عدة، في قصر الحسينية اليوم الخميس، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بالكفاءات الأردنية المشهود لها على المستويات كافة.

وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي، شدّد جلالته على وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وتواصله المستمر مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة، قائلاً إن “حماية القدس والقضية الفلسطينية تبقى أولوية لدينا”.

من جهتهم، أكّد عدد من الحضور أهميّة إنشاء المشاريع في المحافظات للتخفيف من البطالة، مشيدين بتوجيهات جلالة الملك التي تُركّز على ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي وحماية المنتجات الوطنية، لما له من أثر إيجابي كبير في توفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي.

ودعا الحضور إلى ضرورة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والمشاريع الصغيرة، بهدف تخفيف تداعيات جائحة “كورونا”، لافتين إلى ضرورة استقدام المستثمرين إلى الأردن وتسهيل الإجراءات أمامهم، وأهمية برامج الدعم المُقدمة لعمّال المياومة.

وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الحكومة تعمل على المواءمة بين إجراءات المحافظة على الصحة العامة وعدم تضرر القطاع الاقتصادي، مشيراً إلى توجه نحو الفتح التدريجي الآمن للقطاعات خلال الفترة المقبلة.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي ومستشارة جلالة الملك للسياسات ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر ورئيس هيئة الأركان المشتركة. بترا