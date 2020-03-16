الملك: صحة وسلامة كل المواطنين أولوية بالنسبة لي

عمان- الغد- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تحديث خطة الاستجابة للمتغيرات المستقبلية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، وتقييم أية إجراءات واحتياجات إضافية.

وشدد جلالة الملك خلال ترؤسه، اليوم الاثنين في قصر الحسينية، اجتماعا لمتابعة إجراءات القطاع الصحي فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، على أهمية تكاتف وتنسيق جميع الجهود للوقاية من هذا المرض.

ولفت جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين، مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، إلى ضرورة تسخير جميع الإمكانيات لحماية المواطن والحفاظ على صحته، وقال جلالته “صحة وسلامة كل المواطنين أولوية بالنسبة لي”.

وأكد جلالة الملك أهمية العمل بقوة وبمنتهى الشفافية والجدية، مشيرا جلالته إلى ضرورة الاجتماع بشكل يومي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لتقييم الإجراءات المتخذة.

وأعرب جلالة الملك عن تقديره للجهود التي تبذلها جميع المؤسسات للحد من انتشار الفيروس، والتي تؤكد بأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وأكد جلالة الملك أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها هي لمصلحة المواطنين.

كما أكد جلالة الملك أهمية توفير شرائح الفحص والأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة لإجراء فحوصات فيروس كورونا للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الإجراءات الصحية الاحترازية الإضافية، التي اتخذتها الحكومة اليوم لمنع انتشار العدوى وحماية صحة المواطنين والقادمين للمملكة، ومنها فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين اعتبارا من اليوم .

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم اختيار مجموعة فنادق مخصصة لاستقبال القادمين تم تحديدها في مناطق البحر الميت وعمان والعقبة .

وأكد الرزاز أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تتولى عملية نقل القادمين بحافلات من المطار إلى الفنادق المؤهلة لاستقبالهم، مشددا على أنه لن يسمح بزيارتهم خلال تواجدهم بالحجر الصحي .

ولفت إلى أنه تم الطلب من شركات الطيران التي تقل الأردنيين القادمين من مختلف الدول إبلاغ المسافرين قبل صعودهم للطائرة باخضاعهم لإجراءات وزارة الصحة فيما يتعلق بالحجر الصحي.

وعرض وزير الصحة الدكتور سعد جابر، خلال الاجتماع، خطة الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا، مؤكدا أن القطاع الصحي يعمل بتشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة، لضمان استمرارية الجاهزية للتعامل مع المستجدات المتعلقة بالفيروس.

وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين ظروف العزل الصحي، وتدعيم المخزون الاستراتيجي من المستلزمات المخصصة لفحص الفيروس.

واستعرض الحضور سير الإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار الفيروس، حيث يتم التنسيق والتشاور بين مختلف المؤسسات المعنية لضمان تنفيذها، وفق الخطة المعدة.

وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.