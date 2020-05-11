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الملك: ضرورة إعداد خطط لضمان احتفاظ مؤسسات القطاع الخاص بعامليها

منذ ساعتين

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عمان- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني اليوم الاثنين، ضرورة تشديد الإجراءات الصحية على المعابر الحدودية كافة، لضمان عدم انتشار فيروس كورونا داخل المملكة. واطمأن جلالته، خلال الاجتماع بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على إجراءات إعادة الطلبة الأردنيين، وفقا للشروط الصحية التي تستهدف حماية المواطنين وسلامتهم. وأشار جلالة الملك، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، إلى ضرورة إعداد خطط لضمان احتفاظ مؤسسات القطاع الخاص بعامليها.

وأكد جلالته أهمية تطوير خطة متكاملة لـ “التعلم عن بُعد” للمدارس والجامعات، إضافة إلى وضع خطة بالنسبة لاختبارات طلبة الثانوية العامة والجامعات، خلال الظروف الاستثنائية.

بترا

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