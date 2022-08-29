الملك: ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل وشامل

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلد.

وتناول اللقاء العلاقات بين البلدين الصديقين، وآليات تعزيز التعاون بينهما في مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والتغير المناخي.

وأعرب جلالة الملك عن تقديره للدعم الذي تقدمه النرويج للأردن في العديد من المجالات، خصوصا للمشاريع التنموية واللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

وتطرق اللقاء إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ أكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهتها، أعربت وزيرة الخارجية النرويجية عن شكرها لجلالة الملك على الدور الذي يقوم به الأردن في استضافة اللاجئين، وحرص بلادها على مواصلة الدعم الذي تقدمه للمملكة بما في ذلك للاجئين.

ولفتت إلى أهمية تعزيز التعاون بين الأردن والنرويج في مختلف القطاعات.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير النرويجي في عمان إيسبين ليندباك.