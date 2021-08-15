الملك: ضرورة دعم مؤسسات الدولة والجيش في لبنان للحفاظ على أمنه

عمان – الغد – استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأحد، نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية، زينة عكر.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء، وقوف الأردن التام إلى جانب الأشقاء اللبنانيين، مشيراً إلى أن استقرار لبنان وازدهاره مهمان وأساسيان لازدهار المنطقة ونموها.

كما أعرب جلالته عن تعازيه للأشقاء في لبنان بضحايا الانفجار الذي وقع في بلدة التليل بمنطقة عكار، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين، مؤكدا استعداد الأردن لتقديم أي مساعدة مطلوبة لعلاج المصابين.

ولفت جلالة الملك إلى ضرورة دعم مؤسسات الدولة والجيش في لبنان للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته، مشددا على أهمية تضافر الجهود الدولية لاستحداث خطة شاملة وواضحة المعالم والأدوار للعبور بلبنان إلى بر الأمان.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومدير مكتب جلالة الملك.

–(بترا)