الملك: ضرورة متابعة عملية التعلم عن بُعد لتطويرها والأخذ بملاحظات الطلبة والمدرسين.

الملك يؤكد ضرورة أن تعمل الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية لعمال المياومة خلال هذه الأزمة.

الملك يدعو الحكومة إلى مساعدة المصدرين على الايفاء بالتزاماتهم الخارجية دون أن يؤثر ذلك سلبا على حاجات السوق المحلي.

عمان – تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني اليوم الأحد، الإجراءات المتعلقة بعملية التعلم عن بُعد في الجامعات. وركز الاجتماع، الذي عقد بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على أهمية أن تقوم الحكومة والمعنيون بتحسين البنية التحتية بهدف تعزيز المحتوى التعليمي عن بُعد لطلبة الجامعات، وضمان جودة تغطية شبكات الاتصالات.

وأكد جلالته، خلال الاجتماع بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، ضرورة وجود فريق يتابع عملية التعلم عن بُعد بشكل مستمر لتطويرها، مع الأخذ بملاحظات الطلبة وأساتذة الجامعات. وعلى صعيد آخر، أكد جلالة الملك ضرورة أن تعمل الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية لعمال المياومة خلال هذه الأزمة.

كما دعا جلالته الحكومة إلى مساعدة المصدرين على الإيفاء بالتزاماتهم الخارجية دون أن يؤثر ذلك سلبا على حاجات السوق المحلي. واستعرض رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال الاجتماع، الخطة التي تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إعدادها بشأن استمرارية التعليم في الجامعات الحكومية والخاصة .

وقال، إن الحكومة ومنذ بدايات أزمة كورونا، عملت على تشكيل عدة فرق لإعادة تنظيم القطاعات الضرورية وتهيئتها للعمل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة شكلت اليوم 3 فرق رئيسة لحماية الاقتصاد الوطني، وللخدمات الأساسية من تعليم وتعليم عال وصحة ومياه وكهرباء، وللجانب القانوني والإداري والميداني والإعلامي، الذي يوفر الدعم لجميع القطاعات والفرق العاملة .

–(بترا)