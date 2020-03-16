الملك عبر تويتر: “أبو خالد” سيبقى دوما أخا لي ولكل الأردنيين

عمان – قال جلالة الملك عبدالله الثاني في تغريدة له عبر حسابه في موقع تويتر اليوم الاثنين انه تلقى اتصالا هاتفيا من اخيه العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جرى خلاله الاطمئنان على قدرة البلدين الشقيقين على التعامل مع انتشار فيروس كورونا.

واضاف جلالته في تغريدته ” نقف إلى جانب بعضنا في مواجهة هذا التحدي. حمى الله شعبينا من كل مكروه، وأقولها إن سمو أخي “أبو خالد” سيبقى دوما أخا لي ولكل الأردنيين”. – بترا