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الملك عبر تويتر: أدعو الله أن يديم الود والمحبة بين الأردن والإمارات

منذ 3 ساعات

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عمان-الغد– نشر جلالة الملك عبدالله الثاني مساء السبت تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها:

“شعرت اليوم أنني بين أهلي وأسرتي عند لقائي بأخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأبنائه وأحفاده الأحباء. أدعو الله أن يديم الود والمحبة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، كما أدامه بين أسرتينا على مر السنوات.”

وكان جلالته قد إلتقى بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال اللقاء، تأكيد الحرص على الارتقاء بمستويات التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وأعرب جلالة الملك عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على دعمها للأردن.

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