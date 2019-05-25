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الملك عبر تويتر: عيد استقلال مبارك لكل أردني وأردنية

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد- كتب جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، على “تويتر” بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ 73.

وقال جلالته: “عيد استقلال مبارك لكل أردني وأردنية يعمل من أجل أن يصونه، ويحفظ مكتسباته التي حققها الآباء والأجداد، ويبني عليها، لتظل راية الأردن عالية خفاقة على الدوام. كل عام وأنتم بألف خير”.

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