عمان- الغد- أشاد جلالة جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، بحملة طلابية لتنظيف المدارس.
وكتب جلالته عبر “تويتر”، مرفقاً ذلك بفيديو للحملة: “هؤلاء الشباب والشابات مصدر تفاؤلنا وفخرنا، فقد نهضوا، بحس وطني، بجهود تطوعية لصيانة المدارس. أنتم القدوة ولكل واحد منكم تحية تقدير واعتزاز”.
هؤلاء الشباب والشابات مصدر تفاؤلنا وفخرنا، فقد نهضوا، بحس وطني، بجهود تطوعية لصيانة المدارس. أنتم القدوة ولكل واحد منكم تحية تقدير واعتزاز pic.twitter.com/EQWsiFXf10
— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) September 3, 2019