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الملك عبر تويتر: هؤلاء الشباب والشابات مصدر تفاؤلنا وفخرنا (فيديو)

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد- أشاد جلالة جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، بحملة طلابية لتنظيف المدارس.

وكتب جلالته عبر “تويتر”، مرفقاً ذلك بفيديو للحملة: “هؤلاء الشباب والشابات مصدر تفاؤلنا وفخرنا، فقد نهضوا، بحس وطني، بجهود تطوعية لصيانة المدارس. أنتم القدوة ولكل واحد منكم تحية تقدير واعتزاز”.

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