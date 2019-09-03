عمان- الغد- أشاد جلالة جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، بحملة طلابية لتنظيف المدارس.

وكتب جلالته عبر “تويتر”، مرفقاً ذلك بفيديو للحملة: “هؤلاء الشباب والشابات مصدر تفاؤلنا وفخرنا، فقد نهضوا، بحس وطني، بجهود تطوعية لصيانة المدارس. أنتم القدوة ولكل واحد منكم تحية تقدير واعتزاز”.