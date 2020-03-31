الملك: علينا التكاتف في تحالف دولي لمواجهة “كورونا”

عمان-الغد- قال جلالة الملك عبدالله الثاني عبر حسابه على موقع تويتر: “يسعدني الانضمام إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك- فالتر شتاينماير وعدد من قادة العالم في نداء لتخطي الحواجز وحشد الإبداع والتضامن الإنساني”.

واضاف، “هذا الوباء العالمي يتطلب استجابة عالمية، لذا علينا أن نتكاتف في تحالف دولي لمواجهة فيروس كورونا المستجد”.

يسعدني الانضمام إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك-فالتر شتاينماير وعدد من قادة العالم في نداء لتخطي الحواجز وحشد الإبداع والتضامن الإنساني. هذا الوباء العالمي يتطلب استجابة عالمية، لذا علينا أن نتكاتف في تحالف دولي لمواجهة فيروس كورونا المستجد — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) March 31, 2020