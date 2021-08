عمان- الغد- نشر جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، تغريدة على توتير، تضمنت صورة تجمع عمه سمو الأمير الحسن بن طلال، ونجله ولي العهد سمو الأمير الحسين.

وكتب الملك على تويتر: “عمي الغالي وولدي الحبيب، أدامكما الله ذخرا للوطن”.

My dearest uncle and my beloved son, may God bless you in the service of our nation pic.twitter.com/RHyXUHXrvh

