الملك فخور بالإنجاز الأردني في بارالمبيك طوكيو

عمان – نقل سمو الأمير رعد بن زيد، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى البعثة الأردنية البارالمبية المشاركة في النسخة الـ 16 للدورة البارالمبية (بارالمبيك طوكيو 2020).

وقال سموه في تصريحات صحافية، خلال استقباله البعثة المشاركة في “بارالمبيك طوكيو 2020″، إن جلالة الملك فخور، كما الشعب الأردني كافة، بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه نشامى ونشميات المشاركة الأردنية، مشيرا إلى أن أعضاء البعثة يستحقون كل مظاهر الدعم والمساندة من جميع الجهات ذات الصلة.

وثمن سموه دعم واهتمام أسرة اللجنة الأولمبية وعلى رأسها سمو الأمير فيصل بن الحسين لأنشطة اللجنة البارالمبية، مشيدا بدور المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورئيسه سمو الأمير مرعد بن رعد، وحرص سموه على أن يكون في مقدمة مستقبلي النشامى والنشميات.

وأثنى سموه على اهتمام وزارة الشباب وأسرة ومنظومة اللجنة البارالمبية وجهود أسرة الإعلام الرياضي التي بذلت جهداً استثنائياً يليق بحجم الإنجاز.

وقالت أمين عام اللجنة البارالمبية مها البرغوثي إن مجلس إدارة اللجنة سيخصص جلسته، التي سيعقدها غدا الاثنين، لتقييم المشاركة الأردنية التاريخية والاستثنائية في دورة الألعاب البارالمبية (بارالمبيك طوكيو 2020) التي اختتمت مطلع الأسبوع الماضي، وهو الإنجاز الذي وضع الأردن في المركز 33 في الترتيب العام بين 163 دولة.

ورفع هذا الإنجاز عدد ميداليات الأردن في دورات الألعاب البارالمبية منذ بدء مشاركته عام 1984 إلى 17 ميدالية، توزعت على النحو التالي: 5 ذهب، 6 فضة، 6 برونز. -(بترا)