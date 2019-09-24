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الملك: فلسطين أرض مقدسة وليست مكاناً للفصل العنصري

منذ 13 دقيقة
جلالة الملك عبدالله الثاني خلال خطابه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الـ 74 في نيويورك

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نيويورك- قال جلالة الملك عبدالله الثاني ،مساء الثلاثاء،انه ألم يحن الوقت لوقوف العالم إلى جانب حقوق الفلسطينيين.
جاء ذلك في خطابه، أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الـ 74 في نيويورك.
وأضاف جلالته الأرض المقدسة ليست مكانا للفصل العنصري، والنزوح القسري، والعنف، وانعدام الثقة.
مؤكدا ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي إلى يومنا هذا مأساة أخلاقية عالمية، والشعب الفلسطيني يستحق نيل حقوقه كاملة.
وبين جلالته اليوم، ما نزال بأمسّ الحاجة إلى كل دولة من الدول الأعضاء لكي نعمل جنبا إلى جنب، مع جيراننا حول العالم، لنصل إلى العالم الأفضل والأكثر أمنا الذي نصبو إليه.
وأكد جلالته ان الأردن يشهد في جميع أنحاء العالم أكبر عدد من حالات النزوح القسري واللجوء منذ الحرب العالمية الثانية.

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