الملك في معان اليوم

حسين كريشان

معان- يزور جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، محافظة معان، حيث من المقرر أن يلتقي جلالته بشخصيات من أبناء المحافظة بينهم نواب وأعيان المحافظة ورؤساء البلديات وأعضاء المجلس المحلي للمحافظة وشيوخ ووجهاء عشائر.

ووفق المعلومات، سيكون اللقاء في منطقة معان التنموية، وذلك ضمن سلسلة لقاءات الملك في مختلف محافظات الجنوب، يبحث خلالها جلالته مع الحضور في العديد من الشؤون المحلية.

وسيتبادل جلالة الملك أيضا الحديث مع الحضور حول أبرز مطالب واحتياجات المحافظة والقضايا التي تعاني منها وبعض المشروعات الخدمية التي من شأنها الإسهام في تحسين الظروف المعيشية.

كما ومن المتوقع أيضا أن يقوم جلالتة بزيارة منطقة المدوره الحدودية في البادية الجنوبية للالتقاء مع ابناء المنطقة ، والاطلاع على الواقع الخدمي، وبحث المشاكل والقضايا التي يعاني منها المواطنون ، وخاصة اصحاب الاستثمارات الزراعية من أبناء المنطقة للوقوف على مطالبهم وتلبية احتياجاتهم.