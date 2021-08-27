الملك لبايدن: الأردن يقف إلى جانب الولايات المتحدة في التصدي للإرهاب

عمان- الغد- دان جلالة الملك عبدالله الثاني الهجمات الإرهابية التي استهدفت كابل أمس الخميس، وأودت بحياة عشرات الضحايا المدنيين، إضافة إلى عدد من الجنود الأمريكيين، معربا عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا.

وأكد جلالته، في برقية بعث بها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقوف الأردن إلى جانب الولايات المتحدة في التصدي للإرهاب والتطرف، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.