الملك لرياديين: فخور بحماسكم وعطائكم

عمان- الغد- اجتمع جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأحد، مع عدد من الشباب والشابات الرياديين من أصحاب الشركات الناشئة، في لقاء ركز على أهمية إيجاد مقترحات وحلول تهدف إلى تعزيز قطاع ريادة الأعمال بالمملكة.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، دعمه للشباب والشابات الأردنيين الرياديين، وقال “فخور بحماسكم وعطائكم كأصحاب شركات ناشئة أردنية، والمطلوب توحيد الجهود لتخطي التحديات الأساسية التي تواجهكم في قطاع ريادة الأعمال بخطة عملية وزمنية واضحة”.

كما أكد جلالة الملك أن تأسيس صندوق للاستثمار بالشركات الناشئة خطوة مهمة، مشيرا جلالته كذلك إلى أهمية دراسة مقترح تأسيس مؤسسة واحدة تعنى بالشركات الريادية، بالتنسيق مع الحكومة.

ولفت جلالته إلى ضرورة التواصل والتعاون بين قطاع ريادة الأعمال والحكومة والجهات ذات العلاقة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة حريصة على دعم وتمكين قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وكذلك فيما يتعلق بإنشاء صندوق تمويل المشاريع الريادية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية مراجعة وتطوير التشريعات الناظمة لقطاع ريادة الأعمال.

واستمع جلالة الملك إلى إيجاز من إعداد الشركات الناشئة، تضمن أبرز التحديات التي تواجه نمو قطاع ريادة الأعمال، والحلول والتوصيات المقترحة.

واشتملت الحلول والتوصيات على تسهيل التمويل للشركات الناشئة من خلال تأسيس صندوق للاستثمار لتمكينها من التوسع والنمو باعتبار الحصول على التمويل أحد أهم التحديات التي تواجهها.

وبينوا أن إنشاء جهة واحدة تعنى بالشركات الريادية، ودعم الشركات الرائدة سيسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال.

وأكد المتحدثون من أصحاب الشركات الناشئة أن لقاء جلالة الملك مع ممثلي القطاع للمرة الثالثة خلال شهر يؤشر على حجم الدعم الذي يوليه جلالة الملك للرياديين.

وبين المتحدثون، خلال اللقاء الذي حضره مستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام، أن الشباب الأردني يمتلك قدرات كبيرة ويمثل رأس مال حقيقي لنمو الاقتصاد الأردني، مشيرين إلى أهمية الاستثمار في الشباب المبدعين في الجامعات.

وفي مقابلات صحفية، قال رئيس جمعية الريادة والإبداع الأردنية محمد الشاكر إن اللقاء مع جلالة الملك يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية لجلالته مع الرياديين وأصحاب الشركات الناشئة التي تهدف إلى تحفيز النمو في قطاع ريادة الأعمال في الأردن وتذليل التحديات التي تواجه القطاع.

وأضاف أن قطاع ريادة الأعمال في الأردن يتوفر فيه إمكانيات كبيرة للنمو وهو المستقبل لتطوير العديد من القطاعات المختلفة.

وقال عدي سلامين الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة السوق المفتوح إن أحد أهم المشاكل التي تواجه قطاع ريادة الأعمال تتمثل بعدم كفاية التمويل، سواء للشركات الموجودة أو الشركات التي ستؤسس في المستقبل.

وبين أن أحد الحلول المقترحة لتوفير التمويل للشركات الناشئة يتمثل في تأسيس صندوق استثماري يركز على الرياديين، وعلى توسيع الشركات، لافتا إلى أهمية الاستفادة من التجربة الناجحة لشركة مكتوب، التي تعتبر قصة نجاح لريادة الأعمال في المملكة.

وأشارت حنان خضر، المدير التنفيذي لشركة (Hello World Kids) إلى أهمية تشجيع الطاقات الشبابية الأردنية وتذليل العقبات أمامها، لتشجيع الشباب على إنشاء المشاريع الريادية والاستفادة من أفكارهم الناجحة.

وبينت أن لقاء جلالة الملك مع الرياديين يؤكد حرص جلالته على دعم قطاع ريادة الأعمال في الأردن، وأصحاب الشركات الناشئة، وإيمانه بقدرات الشباب وطاقاتهم، مشيرة إلى أن جلالة الملك يحفز دوما الشباب الأردني على الإبداع.