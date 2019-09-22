الملك لعباس: الأردن يقف بكل إمكاناته إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين

نيويورك – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في نيويورك، اليوم الأحد، وقوف الأردن بكل إمكاناته إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، ورفض المملكة لكل الإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها تقويض فرص السلام.

وشدد جلالة الملك على أن حل الدولتين، هو السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وأكد جلالة الملك أن الأردن مستمر بتأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

بدوره، عبر الرئيس الفلسطيني عن تقديره لمواقف الأردن الثابتة بقيادة جلالة الملك في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية، ودعم القضية الفلسطينية والقدس.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة.

كما حضرها عن الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والمغتربين، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، وسفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة.-(بترا)