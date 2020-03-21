الملك: “لكل الأمهات مني كل الحب والتقدير”

عمان- الغد- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني على صفحته في التويتر، اليوم السبت، الأمهات الأردنيات بمناسبة عيد الأم.

وقال جلالته: أحيي الأمهات الأردنيات العظيمات اللواتي أنشأن أبناء وبنات الجيل الوطني المتفاني، الذين رأيت بأعينهم عندما التقيت العديد منهم قيم الإصرار والعزيمة، فهم يضحون براحتهم ويبذلون جهدهم لخدمة الوطن والحفاظ على سلامة كل فرد على ترابه. فلكل الأمهات مني، في عيد الأم كل الحب والتقدير.